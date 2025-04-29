Τραγωδία στο Πολεμικό Ναυτικό καθώς εκπαιδευόμενος στη σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών έχασε τη ζωή του.

Ο θάνατος του ανθυπολοχαγού συνέβη σήμερα Τρίτη (29/4) στις 12:30, κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης στη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών.



Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού, στον αξιωματικό παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες και εκτελέστηκαν ενέργειες καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης από κατάλληλο υγειονομικό προσωπικό.

Ακολούθως διακομίσθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο όπου παρά τις επίμονες προσπάθειες του υγειονομικού προσωπικού του νοσοκομείου, διαπιστώθηκε ο θάνατος του.



​Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί οι οικείοι του και έχουν αναληφθεί οι προβλεπόμενες ενέργειες για τη διερεύνηση των συνθηκών και αιτιών.

Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του συναδέλφου μας.

Πηγή: skai.gr

