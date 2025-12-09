Συνελήφθησαν 6 άτομα για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Γιάννη Λάλα

Στη σύλληψη έξι ατόμων που κατηγορούνται για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Γιάννη Λάλα τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Παγκράτι προχώρησε η αστυνομία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων Αλβανών και δύο Ελλήνων.

Οι Αρχές θεωρούν ότι τα 4 άτομα αλβανικής καταγωγής ως βασικούς υπόπτους και τους 2 Έλληνες ότι είχαν πιο περιφερειακό ρόλο.

Το έκτο άτομο που εμπλέκεται στην υπόθεση είναι ήδη στη φυλακή, εδώ και ενάμιση μήνα, για ναρκωτικά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν 4 καλάσνικοφ, 3 πιστόλια, ναρκωτικά και χρήματα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Λάλας δολοφονήθηκε την 1η Νοεμβρίου σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αράχωβα και οι Αρχές είχαν συλλάβει 4 άτομα τα οποία έχουν προφυλακιστεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.