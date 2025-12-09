Λογαριασμός
Συνελήφθησαν 6 άτομα για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Γιάννη Λάλα

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων Αλβανών και δύο Ελλήνων για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Λάλα πέρυσι τον Σεπτέμβριο στο Παγκράτι

UPDATE: 10:40
Περιπολικό

Στη σύλληψη έξι ατόμων που κατηγορούνται για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Γιάννη Λάλα τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Παγκράτι προχώρησε η αστυνομία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων Αλβανών και δύο Ελλήνων.

Οι Αρχές θεωρούν ότι τα 4 άτομα αλβανικής καταγωγής ως βασικούς υπόπτους και τους 2 Έλληνες ότι είχαν πιο περιφερειακό ρόλο.

Το έκτο άτομο που εμπλέκεται στην υπόθεση είναι ήδη στη φυλακή, εδώ και ενάμιση μήνα, για ναρκωτικά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν 4 καλάσνικοφ, 3 πιστόλια, ναρκωτικά και χρήματα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Λάλας δολοφονήθηκε την 1η Νοεμβρίου σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αράχωβα και οι Αρχές είχαν συλλάβει 4 άτομα τα οποία έχουν προφυλακιστεί.

Πηγή: skai.gr

