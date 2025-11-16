Εξαρθρώθηκε συμμορία που εμπλέκεται σε φόνο

Βαρύ οπλοστάσιο, χρυσές λίρες και περισσότερα από €100.000 εντοπίστηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα.

Η ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη σύλληψη των τεσσάρων ανδρών, που κατηγορούνται τόσο για τη δολοφονία του 42χρονου στην Αράχωβα όσο και για την απόπειρα ανθρωποκτονίας ενός 34χρονου στην Αθήνα.

Oπως τονίζει, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε κακουργηματικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένων της ανθρωποκτονίας ανθρωποκτονίας και απόπειρας ανθρωποκτονίας. Στο πλαίσιο ευρείας, συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Καβάλα συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, ηλικίας 21, 22, 28 και 37 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ανθρωποκτονία με δόλο και σε απόπειρα, κλοπή, εμπρησμό, πλαστογραφία, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Από την έρευνα εξιχνιάστηκαν δύο σοβαρές υποθέσεις: η ανθρωποκτονία 42χρονου σε περιοχή της Φωκίδας την 1η Νοεμβρίου 2025 και η απόπειρα ανθρωποκτονίας 34χρονου στην Αθήνα στις 22 Σεπτεμβρίου 2025. Οι δράστες χρησιμοποίησαν αυτοκίνητα με πλαστές πινακίδες, ενώ προχώρησαν σε ενέργειες κάλυψης για να αποπροσανατολίσουν τις αρχές.

Στην υπόθεση της Φωκίδας, μετά την εκτέλεση, οι κατηγορούμενοι έκαψαν το όχημα διαφυγής. Από το σημείο εντοπίστηκαν πολεμικά όπλα, γεμιστήρες και κάλυκες με ίχνη καύσης. Παράλληλα, η έρευνα έδειξε ότι οι δύο νεότεροι συλληφθέντες είχαν ρόλο οδηγών στα οχήματα προσέγγισης και διαφυγής.

Από τις αστυνομικές έρευνες σε οικίες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, έξι πιστόλια, περίστροφο, αεροβόλο τυφέκιο, 485 φυσίγγια, χειροβομβίδα κρότου-λάμψης, σιγαστήρας, μαχαίρια, gps trackers, 14,5 γραμμάρια κοκαΐνης, 65 χρυσές λίρες και 100.725 ευρώ. Επιπλέον, εντοπίστηκαν αλεξίσφαιρα γιλέκα, πλαστές πινακίδες και εξοπλισμός που υποστήριζε τη δράση της οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ υπενθυμίζεται ότι οι δύο μεγαλύτεροι έχουν απασχολήσει ξανά τις αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Πηγή: skai.gr

