Θέματα που αφορούν στην αμυντική βιομηχανία συζητήθηκαν στην χθεσινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) που πραγματοποίηθηκε με τη συμμετοχή του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας Νίκου Δένδια.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, τονίστηκε η ανάγκη για στενή και συστηματική σύνδεση μεταξύ της Πολιτείας, των Ενόπλων Δυνάμεων και της εθνικής παραγωγικής βάσης.

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την τοποθέτησή του, αναφέρθηκε στο ζήτημα της εθνικής συμμετοχής στα εξοπλιστικά προγράμματα και στην αναγκαιότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας προς όφελος της ελληνικής παραγωγικής βάσης. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Δένδιας δήλωσε: «Η χώρα μας δε θα αποκτά από εδώ και πέρα κάτι στο οποίο δε θα υπάρχει ελληνική συμμετοχή της τάξεως του 25%.

Aυτό το οποίο επιδιώκουμε δεν είναι, απλώς, 25% υπό - κατασκευαστικό έργο. Επιδιώκουμε συμμετοχή στην τεχνογνωσία του συστήματος. Θα προτείνω στο ΚΥΣΕΑ, την αγορά συστημάτων πυραυλικού πυροβολικού. Με τη χώρα με την οποία θα υπογραφεί συμφωνία κτήσης, ο όρος δεν θα είναι να υπάρχει απλώς 25% ελληνική συμμετοχή στο σύστημα, θα είναι να μεταφερθεί τεχνογνωσία για το σύστημα, ώστε να μπορούν τα «ελληνικά μυαλά» να το εξελίξουν.

Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί προσαρμογή, να μπορούμε εμείς να κάνουμε την προσαρμογή, όχι απλώς να πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε και να πάμε να αγοράσουμε από τον προμηθευτή ένα άλλο.

Ήταν ο πάγιος τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε η χώρα έως σήμερα. Τώρα αυτό το 25% όχι απλώς επενδύεται στη χώρα, αλλά μοχλεύει τεχνογνωσία, η οποία θα παράξει νέα αποτελέσματα, ελπίζω εξαγώγιμα. Γιατί εσείς το ξέρετε καλύτερα από εμένα, το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών παραμένει παθητικό και σημαντικά παθητικό. Ελπίζουμε δηλαδή από πελάτες να γίνουμε στην αρχή συμπαραγωγοί και στο τέλος της ημέρας παραγωγοί. Και θα μου πείτε "η Ελλάδα, μια μικρή χώρα είναι δυνατόν;". Και βέβαια είναι δυνατόν».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές μεταβολές στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες καθιστούν τη δυναμική του αμυντικού τομέα στρατηγικό προαπαιτούμενο, τονίζοντας ότι η άμυνα δεν είναι πλέον απλώς ζήτημα θωράκισης, αλλά αποτελεί μοχλό καινοτομίας, τεχνολογικής υπεροχής και οικονομικής προόδου. «Η σύζευξη μεταξύ του στρατηγικού στόχου της αποτρεπτικής ισχύος και της παραγωγικής βάσης της χώρας είναι πλέον επιβεβλημένη.

Είναι η στιγμή να υιοθετήσουμε ένα νέο μοντέλο επενδύσεων με σταθερή εθνική συμμετοχή, με μετρήσιμα αποτελέσματα και ενεργό ρόλο για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Όχι απλώς ως προμηθευτές, αλλά ως συμπαραγωγοί, καινοτόμοι δωρητές τεχνολογίας, μέρη των ευρωπαϊκών αλυσίδων άμυνας. Η μετάβαση σε ένα νέο, σύγχρονο μοντέλο αμυντικής παραγωγής είναι κοινή μας υπόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ Μπρατάκος.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ έδωσε επίσης ιδιαίτερη έμφαση στις νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αμυντική τεχνολογία και αναφέρθηκε στο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, που λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ start-ups, βιομηχανίας και Ενόπλων Δυνάμεων. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι οι ελληνικές αμυντικές start-ups εξακολουθούν να προσελκύουν λιγότερα κεφάλαια σε σχέση με τα αντίστοιχα οικοσυστήματα του εξωτερικού και σημείωσε ότι απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια προκειμένου να καλυφθεί αυτό το κενό.

Για τον λόγο αυτό κάλεσε τους επενδυτές, τις τράπεζες και το Δημόσιο να στηρίξουν αυτό το οικοσύστημα, επενδύοντας όχι μόνο οικονομικά αλλά και στρατηγικά.

Τέλος, ο κ. Μπρατάκος αναφέρθηκε στην δήλωση του Πρωθυπουργού ότι «η χώρα μας πρέπει να διαθέτει από τα πιο προηγμένα αμυντικά συστήματα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ» και πρόσθεσε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με μια στρατηγική που υπηρετεί και ενισχύει τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της αποτελεσματικότητας, ώστε η εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς τις Ένοπλες Δυνάμεις και τη βιομηχανία να ενισχυθεί.

Στη βάση αυτή, πρότεινε τρεις συγκεκριμένους άξονες δράσεων οι οποίοι συνοψίζονται στη διαμόρφωση Εθνικού Πλάνου Ανασυγκρότησης της Αμυντικής Βιομηχανίας, με στόχους, χρονοδιαγράμματα και δείκτες συμμετοχής της εγχώριας βάσης, στην ενίσχυση του οικοσυστήματος start-ups/καινοτομίας στον τομέα της άμυνας, με ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία, επιταχυντές και διεθνείς συμπράξεις και στην πρακτική ενσωμάτωση των νεοφυών επιχειρήσεων και της καινοτομίας στα εξοπλιστικά προγράμματα, με παράλληλη μέτρηση της εγχώριας συμμετοχής, τεχνολογικής προστιθέμενης αξίας και εξαγωγικών δυνατοτήτων.

Πηγή: skai.gr

