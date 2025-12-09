Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται, σήμερα Τρίτη, στους τρεις κεντρικούς δρόμους που καταλήγουν στον Σκαραμαγκά, δηλαδή στη Λεωφόρο Σχιστού, στη Λεωφόρο Αθηνών και στην Περιφερειακή Αιγάλεω.

Ακινητοποιημένα είναι τα αυτοκίνητα στην άνοδο της Λεωφόρο Κηφισού, από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκηδόνα, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Φυλής, ανάμεσα στο μητροπολιτικό πάρκο Αντώνης Τρίτσης και το Ζεφύρι, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας, προς την Αγία Βαρβάρα, στην ανηφόρα της Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα, στην άνοδο της Συγγρού και τέλος στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Αρκετές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη Λεωφόρο Παλαιολόγου προς την Κηφισίας, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, από το ύψος του Κόμβου Δημοκρατίας προς τον Κόμβο Ηρακλείου και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.

Πηγή: skai.gr

