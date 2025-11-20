Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δολοφονία Λάλα: Προφυλακίστηκαν οι 4 κατηγορούμενοι

Και οι 4 αρνήθηκαν τις κατηγορίες - Κεντρικός ρόλος αποδίδεται στον 37χρονο, ο οποίος απολογήθηκε πρώτος. «Ψάξτε άλλους να βρείτε τους δράστες», φέρεται να είπε

Κατηγορούμενοι για δολοφονία Λάλα

Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους στον ανακριτή οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα την 1η  Νοεμβρίου 2025 στην Αράχωβα

«Ψάξτε αλλού τους δολοφόνους», φέρεται να είπε ο 37χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έχει κεντρικό ρόλο στη δολοφονία, υποστηρίζοντας ότι τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του τα είχε για την προσωπική του ασφάλεια. 

Την οποιαδήποτε εμπλοκή τους στη δολοφονία αρνήθηκαν και οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: προφυλάκιση Δολοφονία Γιάννης Λάλας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark