Δολοφονία Λάλα: Προφυλακίστηκαν οι 4 κατηγορούμενοι

Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους στον ανακριτή οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα την 1η Νοεμβρίου 2025 στην Αράχωβα.

«Ψάξτε αλλού τους δολοφόνους», φέρεται να είπε ο 37χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έχει κεντρικό ρόλο στη δολοφονία, υποστηρίζοντας ότι τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του τα είχε για την προσωπική του ασφάλεια.

Την οποιαδήποτε εμπλοκή τους στη δολοφονία αρνήθηκαν και οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι.

