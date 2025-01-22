Καταζητούμενος στη Γερμανία για σωρεία εγκληματικών πράξεων συνελήφθη στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος. Πρόκειται για 44χρονο Έλληνα, ο εντοπισμός του οποίου επιτεύχθηκε ύστερα από συνεργασία των ελληνικών και κυπριακών Αρχών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η γερμανική Δικαιοσύνη ζητεί την έκδοσή του καθώς κατηγορείται -μεταξύ άλλων- για απάτη, σωματικές βλάβες (με επικίνδυνα μέσα), απειλή, εξύβριση, κλοπή, εκβιασμό και υπεξαίρεση, πράξεις που φαίνεται να τελέστηκαν σε περιοχές της Γερμανίας, από τον Αύγουστο του 2013 έως τον Ιούνιο του επόμενου έτους.

Ο 44χρονος οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής του στη Γερμανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.