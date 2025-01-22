Παγωμένη παραμένει η Κεφαλονιά από τη χθεσινή τραγική είδηση του θανάτου της 42χρονης Ήρας Παπά, μητέρας τριών παιδιών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της το πρωί της Τρίτης, 21 Ιανουαρίου.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχει σκορπίσει θλίψη και σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, που αναφέρει το ekefalonia περίπου στις 10:30 το πρωί της Τρίτης, δυνάμεις της Πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση, βρήκαν το άψυχο σώμα της 42χρονης πίσω από την εξωτερική πόρτα της κατοικίας.

Το γεγονός αυτό δείχνει πως η γυναίκα προσπάθησε να διαφύγει από τη φωτιά, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Την ώρα της τραγωδίας, τα τρία παιδιά της οικογένειας βρίσκονταν στο σχολείο, ενώ ο σύζυγός της έλειπε στην εργασία του.

Η Ήρα Παπά ζούσε με τον σύζυγό της, Μιχάλη, μεγαλώνοντας τρία παιδιά, ηλικίας 16, 14 και 12 ετών. Η 16χρονη κόρη τους, που φοιτά σε ειδικό σχολείο, αντιμετωπίζει ειδικές ανάγκες, γεγονός που έκανε την καθημερινότητά τους πιο απαιτητική.

Η πυρκαγιά και οι ζημιές

Η φωτιά προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο εσωτερικό του σπιτιού, χωρίς να επηρεάσει την εξωτερική του όψη. «Μόνο μέσα έχουν καταστραφεί έπιπλα και έχουν προκληθεί ζημιές. Ελπίζουμε να αποκατασταθούν γρήγορα, καθώς τα παιδιά και ο πατέρας τους χρειάζονται άμεσα στέγη», δήλωσε τοπικός αξιωματούχος.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Σάμης, Παναγής Δρακουλόγκωνας: «Είμαστε όλοι σε κατάσταση σοκ, γιατί η γυναίκα αυτή ήταν πολύ αγαπητή στην κοινωνία μας. Είχαμε φιλικές σχέσεις και δεν μπορώ να το πιστέψω. Αυτή τη στιγμή προέχουν τα τρία παιδιά της οικογένειας, για τα οποία έχω φροντίσει να μείνουν σε σπίτι άλλο, μιας και το δικό τους δεν είναι σε κατάσταση για να μείνουν. Από την πρώτη στιγμή βρέθηκα στο σημείο, όπως και ο σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση».

Σοκ στην τοπική κοινωνία

Η απώλεια της Ήρας Παπά, που είχε συμμετάσχει και στις δημοτικές εκλογές του 2023 ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την παράταξη του νυν δημάρχου, έχει συγκλονίσει την Κεφαλονιά.

Η νεκροψία-νεκροτομή της σορού της αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες στην Πάτρα, ενώ οι έρευνες της Πυροσβεστικής για τα αίτια της φωτιάς βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η τοπική κοινωνία εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και συμπαραστέκεται στην οικογένεια που αντιμετωπίζει αυτή την αδιανόητη τραγωδία.

