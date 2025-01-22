Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: «Δεν έχουμε πάρει ακόμα τα λεφτά από το Εξοικονομώ του 2021»

Σωρεία καταγγελιών με τηλέφωνα και email έχουν κάνει στο ΣΚΑΪ τηλεθεατές για το πρόγραμμα Εξοικονομώ, αναφέροντας ότι δεν έχουν πάρει ακόμα τα χρήματα για το 2021.

«Αν και έγιναν πολλές πληρωμές για το 2021, αυτοί που έχουν απομείνει είναι κατά κύριο λόγο άνθρωποι που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, από την δική τους πλευρά, που είναι πολύ δύσκολες πρέπει να ομολογήσω» εξήγησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θ. Σκυλακάκης.

«Επειδή αυτό είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα, όπως και το νυν Εξοικονομώ, ότι διαδικασίες ισχύουν από την αρχή, αναγκαστικά αυτές θα ακολουθήσεις. Τώρα η εκταμίευση των χρημάτων είναι πολύ πιο εύκολη, γιατί φεύγει πολύ μεγάλο κομμάτι της γραφειοκρατίας, όπως τα πιστοποιητικά των προϊόντων» είπε ακόμα ο υπουργός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.