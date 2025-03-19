Διευθετήσεις για κάθε είδους πολεοδομική εκκρεμότητα, παρείχε η φάμπρικα 5 υπαλλήλων της Πολεοδομίας Ρόδου και δύο ιδιωτών, σύμφωνα με στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

Ερευνάται η πιθανή συμμετοχή πρώην διευθυντικού στελέχους της Πολεοδομίας, που μετακινήθηκε σε άλλη υπηρεσία του Δήμου.

"Αρχηγός" της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται ένας ιδιώτης πολιτικός μηχανικός, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν σφραγίδες της Πολεοδομίας Ρόδου και σχετικά έγγραφα.

"Βοηθός" του ένας δεύτερος πολιτικός μηχανικός.

"Υπαρχηγός" φέρεται ο αναπληρωτής διευθυντής της Πολεοδομίας, ενώ μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είναι 4 τμηματάρχες της ίδιας υπηρεσίας.

Οι "δουλειές" του κυκλώματος αφορούσαν το "Γρηγορόσημο" έκδοσης πολεοδομικών αδειών, παράκαμψη απαιτούμενων προϋποθέσεων για την έκδοσή τους, επεκτάσεις, παράνομες εργασίες, πλαστογραφίες ακόμη και εκβιασμούς ιδιωτών για παράνομες "διευθετήσεις".

Η "ταρίφα" του κυκλώματος που φαίνεται να λειτουργεί αρκετά χρόνια, ήταν από 1.000 έως τουλάχιστον 10.000 ευρώ, το ποσό όμως κυμαινόταν ανάλογα με την οικονομική επιφάνεια των επιχειρηματιών και το μέγεθος της διευθέτησης.

Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 200.000 ευρώ, σφραγίδες πολεοδομίας, έγγραφα από το Αρχείο Πολεοδομίας Ρόδου.

Από το μεγάλο όγκο του υλικού που έχει κατασχεθεί εκτιμάται ότι θα προκύψουν στοιχεία για ποιες επιχειρήσεις, οικίες και οικήματα έχει χρηματιστεί το κύκλωμα.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, το καλοκαίρι του 2024 έφθασαν στο σημείο να κωλυσιεργούν ή να μην προσέρχονται να σφραγίζουν beach bar, μετά από ελέγχους της ΕΛ.ΑΣ., κατά τους οποίους είχαν διαπιστωθεί παραβάσεις, με αποτέλεσμα αυτά να ανοίγουν ξανά καθώς δεν υπήρχε κορδέλα σφράγισης, επισημαίνουν αρμόδιες αστυνομικές πηγές.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης δέσμευσε τους τραπεζικούς λογαριασμούς των κατηγορουμένων της υπόθεσης.

