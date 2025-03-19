Του Νικόλα Μπάρδη

Η Καλαμάτα, πρωτεύουσα του Νομού Μεσσηνίας, με περίπου 58.000 κατοίκους, θεωρείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος ως η πιο «πράσινη πόλη» της Ελλάδας, καθώς το 50% του αστικού ιστού καλύπτεται από δέντρα. Αναλογικά, αντιστοιχούν 5 τ.μ. πρασίνου ανά κάτοικο, μία σημαντική αναλογία, που οφείλεται στους δύο μεγάλους και βασικούς πνεύμονες πρασίνου που υπάρχουν στην καρδιά της πόλης: το Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, που κατέχει μία σημαντική θέση στην καρδιά των ντόπιων και έχει συνδεθεί με την σύγχρονη ιστορία της πόλης, και το Πάρκο της Αγίας Τριάδας.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποιες αρκετά πυκνοκατοικημένες συνοικίες της πόλης, χωρίς πολύ πράσινο. Εκεί, λοιπόν, ο Δήμος «επεμβαίνει» οικολογικά και δημιουργεί πάρκα τσέπης, ή μικρά κύτταρα πρασίνου μέσα στα πυκνοδομημένα οικιστικά τετράγωνα, αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου την φροντίδα και τη συντήρηση αυτών των χώρων. Με δράσεις σαν κι αυτή, ο Δήμος δίνει οξυγόνο σε περιοχές όπου κυριαρχεί το τσιμέντο και προσπαθεί να διορθώσει την ισχύουσα κατάσταση, με ενέργειες μικρής κλίμακας.

Πριν από περίπου δύο χρόνια ξεκίνησε μία προσπάθεια στην Καλαμάτα, προκειμένου να ενταχθεί η πόλη σε ένα project της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου 100 πόλεις της Ευρώπης θα γίνονταν κλιματικά ουδέτερες έως το 2030. Έτσι, συστάθηκε μία ομάδα από επιστήμονες, οργανισμούς και ΜΚΟ, που προσπαθούν να φέρουν κοντά όλη την κοινωνία, να καταγράψουν τα προβλήματα που υπάρχουν και να υλοποιήσουν μία σειρά από ενέργειες, ώστε η πόλη να γίνει κλιματικά ουδέτερη.

Και τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει, ότι έχουν ως στόχο να βελτιωθεί ο τρόπος και το επίπεδο ζωής των δημοτών, σε ένα πιο καθαρό περιβάλλον.

Κάθε πολίτης ξεχωριστά καλείται να υιοθετήσει κάποιες πρακτικές, για να γίνει η πόλη πιο πράσινη και βιώσιμη, αλλά και να προταθεί η κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτά απαιτούν σύμπνοια, συλλογικότητα και συνεργασία. Όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά θα βάλουν το δικό τους λιθαράκι, για να αλλάξει η όψη της πόλης και να πετύχει μέσα στην επόμενη πενταετία τους στόχους της. Η Καλαμάτα λοιπόν δείχνει τον δρόμο, κι αυτό το παράδειγμα θα έπρεπε να ακολουθήσουν κι άλλες ελληνικές πόλεις.

