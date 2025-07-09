Σοβαρό τροχαίο συνέβη λίγο πριν τις 2:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης στα Χανιά.

ΙΧ όχημα, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εξετράπη της πορείας του ενώ κινούνταν στην επαρχιακή οδό Ακρωτηρίου, λίγο έξω από την πόλη των Χανίων.

Με παρέμβαση της πυροσβεστικής απεγκλωβίστηκαν από το όχημα μια γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και άλλη μία γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

