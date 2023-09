Συγκλονιστικές εικόνες στη Λάρισα - Με βάρκες στον Άγιο Θωμά καθώς η στάθμη του νερού ανεβαίνει Ελλάδα 12:42, 08.09.2023 linkedin

Στην συνοικία του Αγίου Θωμά επιστρατεύτηκαν βάρκες ενώ πολίτες εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους