Συγκεντρώσεις για την Παλαιστίνη στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις

Σε συγκεντρώσεις σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου, στο Σύνταγμα (14:00) και σε όλη την Ελλάδα, έχουν καλέσει το MarchtoGaza Greece, η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος, η Ένωση Παλαιστινίων Εργαζομένων, η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο, το BDS Greece και η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό.

Το αντίστοιχο κάλεσμα στη Θεσσαλονίκη είναι στις 12:00 στην πλατεία Αρχαίας Αγοράς, ενώ αντίστοιχες συγκεντρώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Πηγή: skai.gr

