Ματίας Αλμέιδα: «Πίεση έχει ένας πατέρας που δεν μπορεί να φέρει φαγητό στον γιό του»

Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ απάντησε σε ερωτήσεις Ισπανών δημοσιογράφων για το αν αισθάνεται πίεση μετά το κακό ξεκίνημα της Σεβίλλης στη La Liga

Ματίας Αλμέιδα

Αφοπλιστικά απάντησε ο Ματίας Αλμέιδα σε ερώτηση που δέχθηκε σε συνέντευξη Τύπου για το κακό ξεκίνημα της Σεβίλλης στο ισπανικό πρωτάθλημα και την πίεση που ενδεχομένως νιώθει.

Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ ανέφερε χαρακτηριστικά:«Ο πατέρας που δεν μπορούσε να φέρει στον γιο του ένα πιάτο φαγητό βρίσκεται υπό πίεση. Ένας γιατρός που χειρουργεί ένα μωρό λίγων μηνών πρέπει να βρίσκεται υπό πίεση. Ο Μαραντόνα το είπε: ένας πατέρας που δεν ταΐζει τον γιο του βρίσκεται υπό πίεση.

Αγαπώ αυτό που κάνω, αλλά δεν το κάνω για να δω τι θα πει ο κόσμος. Μου αρέσει να με εκτιμούν ως άνθρωπο. Η δουλειά των δημοσιογράφων είναι να με αναλύουν ως προπονητή και η δική μου είναι να δείχνω ότι είμαι στο ύψος των περιστάσεων της La Liga. Οι φίλοι μου ξέρουν πώς είμαι. Η πόρτα μου είναι ανοιχτή για τους παίκτες να πουν τι νιώθουν, τα καλά και τα κακά».

