Συνεχίζονται οι εκτροπές της κυκλοφορίας στην περιοχή των Αχαρνών λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες, Παρασκευή σε εργοστάσιο στο Μενίδι.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Τροχαία παραμένουν οι κάτωθι εκτροπές:
- στη λεωφόρο Δεκελείας και λεωφόρο Τατοΐου και
- στον παράδρομο της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας και λεωφόρο Δεκελείας.
Η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα της Παρασκευής στο Μενίδι σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης και είχε επεκταθεί σε δύο επιχειρήσεις και μία αποθήκη οριοθετήθηκε τα ξημερώματα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.