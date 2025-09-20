Συνεχίζονται οι εκτροπές της κυκλοφορίας στην περιοχή των Αχαρνών λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες, Παρασκευή σε εργοστάσιο στο Μενίδι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Τροχαία παραμένουν οι κάτωθι εκτροπές:

- στη λεωφόρο Δεκελείας και λεωφόρο Τατοΐου και

- στον παράδρομο της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας και λεωφόρο Δεκελείας.

Η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα της Παρασκευής στο Μενίδι σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης και είχε επεκταθεί σε δύο επιχειρήσεις και μία αποθήκη οριοθετήθηκε τα ξημερώματα.

Πηγή: skai.gr

