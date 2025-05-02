Διαρρήκτης μπήκε σε μονοκατοικία και… έκανε τσιγάρο, ήπιε αναψυκτικό από το ψυγείο, αλλά φεύγοντας ξέχασε τα εργαλεία του.

Το περιστατικό σύμφωνα με την ΕΡΤ σημειώθηκε σε μονοκατοικία στην περιοχή του Αμαρουσίου, της οποίας οι ένοικοι έλειπαν αρκετές ημέρες πριν από το Πάσχα και επέστρεψαν αυτή την εβδομάδα.

Μπαίνοντας στο σπίτι η 61χρονη ιδιοκτήτρια διαπίστωσε ότι άγνωστοι είχαν παραβιάσει ένα παράθυρο του σπιτιού της, είχαν αποκτήσει πρόσβαση στο εσωτερικό, είχαν ψάξει και είχαν καταφέρει να βρουν τα κοσμήματα τα οποία είχε κρυμμένα.

Ο δράστης της διάρρηξης φαίνεται ότι ένιωσε αρκετά οικεία και άφησε πίσω του τα ίχνη του. Είχε ανάψει ένα τσιγάρο, το κάπνισε και πέταξε τη γόπα μέσα στο σπίτι και την έσβησε στο δάπεδο.

Επιπλέον, στο ψυγείο βρήκε αναψυκτικό, το ήπιε και παράτησε το μισό πάνω στο πλυντήριο.

Φεύγοντας όμως ξέχασε τα εργαλεία του, δύο κατσαβίδια και ένα κόφτη.

Η αστυνομία και επιχειρεί να εντοπίσει το γενετικό υλικό και δακτυλικά αποτυπώματα για να φτάσει στη σύλληψή του δράστη.

Μάλιστα, ένας γείτονας ανέφερε σε αστυνομικές αρχές ότι το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής είχε δει κινήσεις ύποπτες και είχε εντοπίσει ένα άτομο πάνω στη μάντρα της συγκεκριμένης μονοκατοικίας. Τον ρώτησε τι κάνει εκεί πέρα και εκείνος σε σπαστά ελληνικά του απάντησε πως μένει εκεί και έφυγε τρέχοντας από το σημείο.

Πηγή: skai.gr

