Τον δρόμο που έχει επιλέξει το Παρίσι για τη χρήση των πατινιών μέσα στην πόλη, προσανατολίζεται να ακολουθήσει, έστω και εν μέρει, ο δήμος Αθηναίων.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, οι κίνδυνοι που έχουν προκύψει για όσους τα χρησιμοποιούν, τα προβλήματα που προκαλούνται, αλλά και η ακαταστασία που επικρατεί στους δρόμους, καθώς οι χρήστες παρατάνε τα πατίνια όπου βρουν και γενικότερα το χαώδες καθεστώς που υπάρχει ακόμη και με τις εταιρείες, απασχόλησε ανάμεσα σε άλλα θέματα το χθεσινό δημοτικό συμβούλιο, με την αντιπολίτευση στο σύνολό της να θέτει το ζήτημα και με τον δήμαρχο Αθηναίων να δηλώνει πως θα το εξετάσει διεξοδικά, ώστε να μπει τάξη.

«Το θέμα με τα πατίνια είναι απαράδεκτο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Χάρης Δούκας και συνέχισε:

«Εμείς ζητήσαμε από τις εταιρείες να τις δούμε, δυστυχώς ο νόμος είναι περιοριστικός και δεν μας αφήνει πάρα πολλά περιθώρια, όμως ο προσανατολισμός μας είναι ο εξής: Καταρχάς είναι και επικίνδυνα και θα προτείνουμε την απαγόρευση σε δρόμους με όριο κυκλοφορίας άνω των 50 χλμ., σε αρχαιολογικούς χώρους, θα δώσουμε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις, νομίζω αυτή τη στιγμή έχουμε βρει κοντά στις 70. Δεν ξέρω εάν επαρκούν, έχει γίνει μία προεργασία, γιατί είναι πια πέντε οι εταιρείες, ίσως δούμε και κάποιες περισσότερες και θα ψηφίσουμε εδώ. Θα το φέρουμε το αμέσως επόμενο διάστημα, γιατί κι εμένα με καίει».

Ο δήμαρχος κατέληξε λέγοντας:

«Είναι πολύ άσχημη η εικόνα κι εμείς έχουμε συνεχή φθορά. Θα πληρώνουν και πολύ υψηλά πρόστιμα».

Πηγή: skai.gr

