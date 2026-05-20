Η λήξη του Survivor ανακοινώθηκε νωρίτερα σε ένα τελευταίο, σύντομο σε χρονική διάρκεια επεισόδιο, κατά το οποίο και γνωστοποιήθηκε πως ο Σταύρος Φλώρος, κερδίζει το έπαθλο των 250.000 ευρώ, στο περιθώριο του σοβαρού ατυχήματος που είχε, τις προηγούμενες ημέρες, συγκλονίζοντας παίκτες, παραγωγή και τηλεοπτικό κοινό.

Ο παρουσιαστής του παιχνιδιού Γιώργος Λιανός επιχείρησε να δώσει αναλυτικές διευκρινίσεις γύρω από το συμβάν, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν, όταν κατά τη διάρκεια ημέρας ξεκούρασης, ο Σταύρος και ο Μάνος αποφάσισαν να βουτήξουν για ψάρεμα, έχοντας τηρήσει κανονικότατα τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούσαν το να έχουν μαζί τους την κίτρινη σημαδούρα που προειδοποιούσε τα σκάφη για την παρουσία τους.

Σύμφωνα με τις περιγραφές και των δύο παικτών, το ταχύπλοο τουριστικό σκάφος που κινούνταν στην περιοχή δεν αντιλήφθηκε, ωστόσο την παρουσία τους στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να χτυπήσει τον Σταύρο.

Παρά τη σφοδρότητα του τραυματισμού του, ο Σταύρος, με τη βοήθεια του Μάνου και επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη ψυχραιμία και τεράστια ψυχική δύναμη, κατάφερε να επιβιβαστεί στο σκάφος που τον χτύπησε, προκειμένου να μεταφερθεί άμεσα στην ακτή και από εκεί σε νοσοκομείο για την παροχή επείγουσας ιατρικής βοήθειας.

Ο Γιώργος Λιανός χαρακτήρισε τον Σταύρο πραγματικό survivor και τόνισε πως τόσο ο ΣΚΑΪ όσο και η Acun Media τον θεωρούν πλέον «οικογένεια», διαβεβαιώνοντας πως θα σταθούν στο πλευρό του με κάθε δυνατό τρόπο για οτιδήποτε χρειαστεί από εδώ και πέρα.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ, από την πρώτη στιγμή η βασική προτεραιότητα ήταν η υγεία και η ασφάλεια του παίκτη, ο οποίος πλέον νοσηλεύεται σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών, έχοντας την αμέριστη στήριξη τόσο του τηλεοπτικού σταθμού όσον και της Acun Media.

Βρίσκεται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση από ομάδα ειδικών γιατρών, έχοντας στο πλευρό του μέλη της οικογένειάς του αλλά και στελέχη της παραγωγής, που παραμένουν κοντά του προκειμένου να του παρέχουν κάθε δυνατή υποστήριξη.

Το τραγικό ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι, ενώ σοβαροί είναι και οι τραυματισμοί που υπέστη στο δεξί του πόδι.

Έτσι, η παραγωγή αποφάσισε να απονείμει στον Σταύρο Φλώρο το έπαθλο των 250.000 ευρώ, αναγνωρίζοντας τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει μετά το δυστύχημα.

Μέσα σε ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις ανάμεσα στον παρουσιαστή και τους υπόλοιπους παίκτες, με κοινή διαπίστωση ότι το παιχνίδι δεν μπορούσε να συνεχιστεί μετά από ένα τόσο σοβαρό γεγονός.

Έτσι, αποφασίστηκε η ανακοινώθηκε κι επισήμως η διακοπή του Survivor αφού ο ανθρώπινος παράγοντας και η ψυχική κατάσταση όλων όσοι συμμετείχαν, αποτέλεσαν το βασικό κριτήριο της απόφασης αυτής.

Οι παίκτες αναμένεται να επιστρέψουν σταδιακά στην Ελλάδα μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ έχει ήδη προβλεφθεί η παροχή ψυχολογικής και πρακτικής υποστήριξης σε όσους το χρειαστούν.

Πηγή: skai.gr

