Όλυμπος: Σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης άνδρα

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού άνδρα στο όρος Όλυμπος, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να έχουν κινητοποιηθεί για τη συνδρομή στις έρευνες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην επιχείρηση συμμετέχουν 14 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, καθώς και Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) από τη 2η και την 8η ΕΜΑΚ.

Παράλληλα, συνδράμει ομάδα ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – drones) από την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της υποστήριξης προς την ΕΛ.ΑΣ.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη

Πηγή: skai.gr

