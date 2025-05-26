Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 26 Μαΐου

Σήμερα, Δευτέρα 26 Μαΐου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αλφαίου, του Αγίου Κάρπου του Αποστόλου και του Αγίου Συνεσίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Αλφαίος

Καρπός *

Συνέσιος, Συνέσης, Συνεσία

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:06 - Δύση ήλιου: 20:37 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 31 λεπτά

Σελήνη 28.7 ημερών



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.