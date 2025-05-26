Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 26 Μαΐου

Σήμερα, Δευτέρα 26 Μαΐου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αλφαίου, του Αγίου Κάρπου του Αποστόλου και του Αγίου Συνεσίου.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Αλφαίος
- Καρπός *
- Συνέσιος, Συνέσης, Συνεσία
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:06 - Δύση ήλιου: 20:37 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 31 λεπτά
Σελήνη 28.7 ημερών
