Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 26 Μαΐου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:06 και δύση ήλιου στις 20:37 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 31 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Δευτέρα 26 Μαΐου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αλφαίου, του Αγίου Κάρπου του Αποστόλου και του Αγίου Συνεσίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: 

  • Αλφαίος
  • Καρπός *
  • Συνέσιος, Συνέσης, Συνεσία

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:06 - Δύση ήλιου: 20:37 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 31 λεπτά

Σελήνη 28.7 ημερών
 

