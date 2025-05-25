Πύργος: Σεισμική δόνηση 3,6 Ρίχτερ με επίκεντρο κοντά στα Κρέστενα

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 10 το βράδυ του Σαββάτου σε περιοχές της Ηλείας, της Μεσσηνίας και της Αρκαδίας.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός είχε μέγεθος 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε τέσσερα χιλιόμετρα, δυτικά, βορειοδυτικά των Κρεστένων της Ηλείας. Το εστιακό βάθος ήταν 3,4 χιλιόμετρα.

Πηγή: skai.gr

