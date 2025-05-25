Λογαριασμός
Πύργος: Σεισμική δόνηση 3,6 Ρίχτερ με επίκεντρο κοντά στα Κρέστενα της Ηλείας

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο εντοπίστηκε τέσσερα χιλιόμετρα, δυτικά, βορειοδυτικά των Κρεστένων της Ηλείας

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 10 το βράδυ του Σαββάτου σε περιοχές της Ηλείας, της Μεσσηνίας και της Αρκαδίας.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός είχε μέγεθος 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε τέσσερα χιλιόμετρα, δυτικά, βορειοδυτικά των Κρεστένων της Ηλείας. Το εστιακό βάθος ήταν 3,4 χιλιόμετρα. 

