Κρούσμα στρεπτόκοκκου εντοπίστηκε σε παιδί που φοιτά στο 6ο Νηπιαγωγείο Ωραιοκάστρου.

Αυτό έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του ο Δήμος Ωραιοκάστρου, επιβεβαιώνοντας το κρούσμα.

Η δημοτική αρχή, σε άμεση συνεργασία με τη διεύθυνση του νηπιαγωγείου, προχώρησε άμεσα σε προληπτική απολύμανση όλων των χώρων της σχολικής μονάδας, θέτοντας ως προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού. Παράλληλα, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές. Το νηπιαγωγείο αύριο θα λειτουργήσει κανονικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

