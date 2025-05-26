Κυλλήνη: Στο λιμάνι τουριστικό σκάφος με εισροή υδάτων

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στο Λιμεναρχείο Κυλλήνης καθώς υπήρξε ενημέρωση πως τουριστικό σκάφος βρισκόταν σε κίνδυνο λόγω εισροής υδάτων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές το σκάφος ρυμουλκήθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι της Κυλλήνης και κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λεχαινών να συνδράμει στο έργο του Λιμενικού Σώματος, πραγματοποιώντας άντληση υδάτων από το σκάφος.

Οι επιβαίνοντες στο τουριστικό σκάφος έχουν αποβιβαστεί με ασφάλεια στο λιμάνι.

