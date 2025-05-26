Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κυλλήνη: Εισροή υδάτων σε τουριστικό σκάφος στο λιμάνι - Φωτογραφίες, βίντεο

Το σκάφος ρυμουλκήθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι της Κυλλήνης και κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λεχαινών να συνδράμει στο έργο του Λιμενικού Σώματος

Κυλλήνη: Στο λιμάνι τουριστικό σκάφος με εισροή υδάτων

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στο Λιμεναρχείο Κυλλήνης καθώς υπήρξε ενημέρωση πως τουριστικό σκάφος βρισκόταν σε κίνδυνο λόγω εισροής υδάτων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές το σκάφος ρυμουλκήθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι της Κυλλήνης και κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λεχαινών να συνδράμει στο έργο του Λιμενικού Σώματος, πραγματοποιώντας άντληση υδάτων από το σκάφος.

Οι επιβαίνοντες στο τουριστικό σκάφος έχουν αποβιβαστεί με ασφάλεια στο λιμάνι.

Kullini nauagio 3

Kullini nauagio 1

Kullini nauagio 2

Πηγή: ilialive.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ηλεία σκάφος Λιμενικό
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark