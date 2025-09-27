Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 85 ετών, σκηνοθέτης και συγγραφέας Νίκος Περέλης, ο άνθρωπος που έστησε το 1996 την Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, φέρνοντας νέο αέρα στα εγχώρια θεατρικά δρώμενα.

Το πλούσιο έργο του περιλαμβάνει περισσότερα από 150 έργα, ελληνικά και ξένα, ενώ υπήρξε ιδρυτής σημαντικών θεατρικών φορέων.

Κατά την περίοδο της δικτατορίας, από το Μόντρεαλ του Καναδά, όπου βρισκόταν μαζί με Έλληνες φοιτητές και Γάλλους καλλιτέχνες, συνέβαλε στον αντιδικτατορικό αγώνα, μέσα από παραστάσεις και μεταφράσεις.

Από τα μέσα της δεκαετίες του ‘70 μέχρι και το τα τέλη του ‘90 έβαλε τη σκηνοθετική υπογραφή του σε σημαντικές παραστάσεις αρχαίου δράματος, μεταξύ των οποίων οι «Ιππόλυτος», «Εκάβη», «Ιφιγένεια στην Ταυρίδα», «Τρωάδες – Εκάβη – Ιφιγένεια στην Αυλίδα», «Ηλέκτρα – Ορέστης» οι οποίες φιλοξενήθηκαν όχι στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, στο Ηρώδειο, στο Θέατρο Λυκαβηττού και φυσικά στο Εθνικό Θέατρο.

Γεννημένος το 1940 στη Μυτιλήνη, σπούδασε θέατρο στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου, με δασκάλους τον Άγγελο Τερζάκη, τον Σωκράτη Καραντινό, τον Θάνο Κωτσόπουλο, τον Τάκη Μουζενίδη, τον Λυκούργο Καλλέργη, τον Στέλιο Βόκοβιτς, τον Αιμίλιο Χουρμούζιο.

