Φωτιά στη Ναύπακτο: Καλύτερη η εικόνα - Σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις, εκκενώθηκαν οικισμοί

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής υπάρχει από νωρίς το πρωί στη Ναύπακτο καθώς έχει ξεσπάσει φωτιά σε δασική έκταση στον Πλατανίτη Ναυπάκτου. Λίγο μετά τις έξι το πρωί εκδόθηκε μήνυμα από το 112 που καλούσε όσους βρίσκονται στην περιοχή Άνω Πλατανίτη να απομακρυνθούν προς Αντίρριο και Ναύπακτο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Άνω_Πλατανίτη της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοκαρνανίας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άνω_Πλατανίτη απομακρυνθείτε προς #Αντίρριο και #Ναύπακτο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV… June 29, 2025

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλειος Γκίζας έκανε λόγο για μεγάλη φωτιά. Σημείωσε ότι οι κάτοικοι του οικισμού απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ χρειάστηκε η παρέμβαση του ΕΚΑΒ για να μετακινηθεί μια γυναίκα με κινητικά προβλήματα.

Στο μεταξύ, πριν από λίγο σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ, ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας Θανάσης Μαυρομάτης δήλωσε ότι η φωτιά βρίσκεται σε ύφεση. Σημείωσε ότι στην περιοχή πνέει δυνατός άνεμος που πάντως κατευθύνει τη φωτιά μακριά από τους οικισμούς, προς το βουνό όπου υπάρχει δάσος. Εκτίμησε ότι αν δεν σημειωθούν αναζωπυρώσεις λόγω των ανέμων, η φωτιά θα περιοριστεί.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Θωμάς Κοτρωνιάς ανέφερε στον ΣΚΑΪ ότι η φωτιά ξεκίνησε στις πέντε το πρωί και με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις έχει κάψει 1.000 στρέμματα. Σημείωσε ότι είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι το μέτωπο βρίσκεται κοντά στη θάλασσα κάτι που επιτρέπει στα εναέρια μέσα να ανεφοδιάζονται άμεσα. Δήλωσε ότι οι οικισμοί που ήταν κοντά στις φλόγες έχουν εκκενωθεί με ασφάλεια.

Στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν 105 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού πέντε πυροσβεστικά αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα. Παράλληλα, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν κινδυνεύει άμεσα ο οικισμός του Άνω Πλατανίτη, όπου νωρίτερα μέσω 112 ζητήθηκε από τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Αντίρριο και Ναύπακτο. Επίσης, έχει μειωθεί η ένταση των ανέμων, γεγονός που διευκολύνει το έργο της πυρόσβεσης.

Πηγή: skai.gr

