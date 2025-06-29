Στη σύλληψη 71χρονου ημεδαπού, ο οποίος αναζητούνταν για σοβαρές υποθέσεις απάτης, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αμπελοκήπων- Μενεμένης, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για τον εντοπισμό φυγόποινων ατόμων.

Όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος του ηλικιωμένου εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις, για τις οποίες του είχε επιβληθεί συνολική ποινή φυλάκισης πέντε ετών για τα αδικήματα της απάτης και της απόπειρας απάτης. Όπως αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση η Αστυνομία, οι πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε ο προαναφερόμενος φαίνεται να σχετίζονται με οικονομική εξαπάτηση πολιτών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την εκτέλεση των ποινών που του έχουν επιβληθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

