Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη δασική πυρκαγιά έξω από τη Ναύπακτο, με τις φλόγες να απειλούν κατοικημένες περιοχές και την Πολιτική Προστασία να κάνει λόγο για «εξαιρετικά επικίνδυνο μέτωπο», σύμφωνα με το ertnews.gr. Ήδη στάλθηκε μήνυμα από το 112 για εκκένωση των οικισμών Άνω και Κάτω Πλατάνι, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα. Στο μεταξύ, ο δήμαρχος της Ναυπάκτου δήλωσε νωρίτερα στην ΕΡΤ ότι αυτή τη στιγμή η εικόνα η καλύτερη ενώ και σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ είναι βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Άνω_Πλατανίτη της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοκαρνανίας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άνω_Πλατανίτη απομακρυνθείτε προς #Αντίρριο και #Ναύπακτο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV… — 112 Greece (@112Greece) June 29, 2025

«Έχουμε δασική πυρκαγιά σε εξέλιξη έξω από τη Ναύπακτο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, έχει αρκετά μεγάλο μέτωπο», τόνισε από τη μεριά του στην ΕΡΤ ο Νίκος Γυφτάκης, υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας της Δυτικής Ελλάδας. Όπως ανέφερε, όλα τα διαθέσιμα μέσα και υλικά έχουν κινητοποιηθεί για την υποστήριξη των επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και ρίψεις από εναέρια μέσα. Η κατάσταση κρίνεται δύσκολη, καθώς η φωτιά καίει σε δυσπρόσιτη περιοχή, κοντά σε κατοικημένες ζώνες, με ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν την κατάσβεση. «Η πυρκαγιά έχει ανοίξει, υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα λόγω της βλάστησης, των ανέμων, του δύσβατου της περιοχής και της εγγύτητας σε οικισμούς», σημείωσε ο κ. Γυφτάκης, επισημαίνοντας ότι η περιοχή ήταν ήδη χαρακτηρισμένη ως “κίτρινη” στον χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς. Σε ερώτηση για τις εκκενώσεις, απάντησε πως «οι οικισμοί Άνω και Κάτω Πλατάνι έχουν ήδη εκκενωθεί, δεν κινδυνεύει ανθρώπινη ζωή — αυτό είναι το πρώτο μας μέλημα». Ο ίδιος πρόσθεσε πως οι υπηρεσίες της Περιφέρειας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη του φαινομένου και στηρίζοντας το έργο της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της ΕΡΤ, επιπλέον εναέρια μέσα ενδέχεται να επιστρατευθούν αν επιδεινωθεί η κατάσταση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.