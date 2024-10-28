Λογαριασμός
Ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα

Συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων, στην παρέλαση συμμετείχαν όλα τα σχολεία του Δήμου Αθηναίων, με τον σημαιοφόρο και πέντε παραστάτες το κάθε ένα.

Με τον καλό καιρό να καθιστά ευνοϊκές τις συνθήκες, πλήθος κόσμου βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας, για να παρακολουθήσει τη μαθητική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Η παρέλαση πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής, θρησκευτικής, στρατιωτικής και πολιτειακής ηγεσίας του τόπου.

Συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων, στην παρέλαση συμμετείχαν όλα τα σχολεία του Δήμου Αθηναίων, με τον σημαιοφόρο και πέντε παραστάτες το κάθε ένα.

Προηγήθηκε η ανάκρουση του εθνικού ύμνου και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μεταξύ άλλων από τον υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκο Πιερρακάκη, την αναπληρώτρια περιφερειάρχη Αττικής, Χριστίνα Κεφαλογιάννη και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

