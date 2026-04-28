Πάτρα: «Καρέ- καρέ» η σύλληψη του 89χρονου

Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος που καταγράφει τη στιγμή της σύλληψης του 89χρονου πιστολέρο που άνοιξε πυρ, στον ΕΦΚΑ του Κολωνού και στο Εφετείο, νωρίτερα σήμερα.

Ο ηλικιωμένος που με τα πυρά του τραυμάτισε ελαφρά, πέντε άτομα συνελήφθη σε ξενοδοχείο κοντά στον παλιό σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων στην Πάτρα, όπου και μετέβη, λίγες ώρες αργότερα.

Παρέμεινε στο λόμπι του ξενοδοχείου, στο οποίο μάλιστα, φέρεται και να αποκοιμήθηκε με το προσωπικό αλλά και τον αυτοκινητιστή που τον μετέφερε, ενδεχομένως, να ειδοποιούν τις αρχές, αναγνωρίζοντας τον.

Χωρίς να προβάλει αντίσταση, συνελήφθη από τους αστυνομικούς και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Πάτρας. Πάνω του έφερε ένα «τριανταοκτάρι» γεμάτο περίστροφο.

Ο ίδιος γελαστός, σχολίαζε- και πάλι- κατά τη σύλληψή του, πως «θα τον δείξουν οι ειδήσεις», ευχαριστώντας το προσωπικό του ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές δυνάμεις της πόλης ήταν σε επιφυλακή, καθώς εξετάζεται το σενάριο, ο 89χρονος να σκόπευε μετά την Ιταλία, για την οποία είχε ακτοπλοϊκό εισιτήριο, να μεταβεί στη Γαλλία και συγκεκριμένα στο Στρασβούργο για το θέμα της σύνταξης, που όπως υποστήριζε δε λάμβανε.

Πηγή: skai.gr

