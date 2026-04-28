Πάτρα: «Καρέ- καρέ» η σύλληψη του 89χρονου

Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Καρέ- καρέ» η σύλληψη του 89χρονου πιστολέρο, στην Πάτρα

Ο ηλικιωμένος που εξαπέλυσε πυρά σε ΕΦΚΑ και Εφετείο συνελήφθη σε ξενοδοχείο στην Πάτρα χωρίς να προβάλει αντίσταση- Σε βίντεο η στιγμή της σύλληψης

Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος που καταγράφει τη στιγμή της σύλληψης του 89χρονου πιστολέρο που άνοιξε πυρ, στον ΕΦΚΑ του Κολωνού και στο Εφετείο, νωρίτερα σήμερα.

Ο ηλικιωμένος που με τα πυρά του τραυμάτισε ελαφρά, πέντε άτομα συνελήφθη σε ξενοδοχείο κοντά στον παλιό σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων στην Πάτρα, όπου και μετέβη, λίγες ώρες αργότερα.

Παρέμεινε στο λόμπι του ξενοδοχείου, στο οποίο μάλιστα, φέρεται και να αποκοιμήθηκε με το προσωπικό αλλά και τον αυτοκινητιστή που τον μετέφερε, ενδεχομένως, να ειδοποιούν τις αρχές, αναγνωρίζοντας τον.

Χωρίς να προβάλει αντίσταση, συνελήφθη από τους αστυνομικούς και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Πάτρας. Πάνω του έφερε ένα «τριανταοκτάρι» γεμάτο περίστροφο.

Ο ίδιος γελαστός, σχολίαζε- και πάλι- κατά τη σύλληψή του, πως «θα τον δείξουν οι ειδήσεις», ευχαριστώντας το προσωπικό του ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές δυνάμεις της πόλης ήταν σε επιφυλακή, καθώς εξετάζεται το σενάριο, ο 89χρονος να σκόπευε μετά την Ιταλία, για την οποία είχε ακτοπλοϊκό εισιτήριο, να μεταβεί στη Γαλλία και συγκεκριμένα στο Στρασβούργο για το θέμα της σύνταξης, που όπως υποστήριζε δε λάμβανε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Επίθεση ηλικιωμένος Πάτρα σύλληψη
0 0 Bookmark