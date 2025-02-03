Στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο Νικόλαος Ντε Γκρες και Χρυσή Βαρδινογιάννη 

Την ευλογία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, ενόψει του επικείμενου γάμου τους, ζήτησαν και έλαβαν σήμερα το μεσημέρι, ο Νικόλαος Ντε Γκρες και η Χρυσή Βαρδινογιάννη.

Υπενθυμίζεται ότι ο γάμος του ζευγαριού έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2025 στις 18:00 και θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ραγκαβά.

Μεγάλο ενδιαφέρον από τα ξένα μέσα

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για το ζευγάρι από τα ξένα μέσα. Αφιέρωμα έκανε-μεταξύ άλλων- και το βρετανικό περιοδικό Tatler μιλώντας για το αντισυμβατικό δαχτυλίδι του αρραβώνα. "Ο Νικόλαος και η Χρυσή φαίνεται ότι επέλεξαν ένα μη συμβατικό δαχτυλίδι αρραβώνων για να σηματοδοτήσουν την ευτυχή περίσταση. Οι φωτογραφίες της Χρυσής με total black look αποκάλυψαν το νέο της δαχτυλίδι το οποίο μοιάζει να είναι μία κλασική χρυσή βέρα χωρίς πολύτιμους λίθους που να τραβούν την προσοχή" έγραφε το άρθρο του περιοδικού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.