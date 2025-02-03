Νίνο Ξυπολητάς: Βαρύ πένθος για τον τραγουδιστή

Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του τραγουδιστή, Σκεύος Ξυπολητάς. Ο τραγουδιστής, ο οποίος στο παρελθόν είχε εκφράσει τη μεγάλη αγάπη και αφοσίωση που έτρεφε για τον πατέρα του, τον επισκεπτόταν συχνά στο αγαπημένο του νησί, τη Ρόδο.

Στο παρελθόν ο Νίνο έγραψε για τον πατέρα του:

“Ρώτησα έναν κάποτε.. Πες μου έναν άνθρωπο που θαυμάζεις περισσότερο από όλους τους ανθρώπους που έχουν περάσει απ’ τον πλανήτη. Τον είδα να το σκέφτεται.

Μου λέει:Δεν μου ρχεται κάποιος,είναι πολλοί.Εσύ?Πες μου έναν.

Ο Πατέρας μου.Το αρσενικό του DNA.Η στάση του σαν άνθρωπος. Η δύναμη που έχει.Το βαρύ παρελθόν που έχει σηκώσει.Που με έμαθε να είμαι καλόψυχος και ψυχρός. Μου έμαθε να μη φοβάμαι τίποτα.Όπου μπορώ να βοηθάω. Με τους καλούς καλός,με τους επικίνδυνους επικίνδυνος.

Αυτός που με έκανε «σκυλί». Να είμαι δίκαιος.

Αυτός που μιμήθηκα για να μεγαλώσω.Αυτός που μου έμαθε ότι δεν έχει σημασία πόσοι σ’ αγαπάνε.Αλλά ποιοι.

Αυτός

Ο Πατέρας μου”.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.