Στις 7 Φεβρουαρίου ο γάμος του Νικόλαου Ντε Γκρες και της Χρυσής Βαρδινογιάννη

Τάχιστες είναι οι εξελίξεις στο ειδύλλιο μεταξύ του Νικόλαου Ντε Γκρες με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη. Πέντε μέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση των αρραβώνων τους, σήμερα Τετάρτη, ήρθε νέα επίσημη ανακοίνωση αναφορικά με την ημερομηνία του γάμου.

"Την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2025 και ώρα 18:00 θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ραγκαβά ο γάμος του Πρίγκιπα Νικόλαου, ήδη Νικόλαος Ντε Γκρες, με την κυρία Χρυσή Βαρδινογιάννη, παρουσία στενών συγγενών και φίλων της οικογένειας και του ζεύγους" αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας.

Πηγή: skai.gr

