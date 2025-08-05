Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στο νοσοκομείο 8χρονος που έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου

Στο Nοσοκομείο Παπαγεωργίου νοσηλεύεται 8χρονο αγόρι το οποίο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στη Θεσσαλονίκη

ασθενοφόρο ΕΚΑΒ

Στο Nοσοκομείο Παπαγεωργίου νοσηλεύεται 8χρονο αγόρι το οποίο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στην Ασπροβάλτα, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, το παιδί έχει τραυματιστεί στο κεφάλι και έχει υποστεί κάταγμα στο δεξί του χέρι.

Αρχικά διακομίστηκε σε Κέντρο Υγείας, αλλά τελικά κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ατύχημα Θεσσαλονίκη παιδί τραυματισμός 8χρονος δημόσια υγεία νοσηλεία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark