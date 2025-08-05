Στο νοσοκομείο 8χρονος που έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου

Στο Nοσοκομείο Παπαγεωργίου νοσηλεύεται 8χρονο αγόρι το οποίο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στην Ασπροβάλτα, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, το παιδί έχει τραυματιστεί στο κεφάλι και έχει υποστεί κάταγμα στο δεξί του χέρι.
Αρχικά διακομίστηκε σε Κέντρο Υγείας, αλλά τελικά κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
- Ερωτήματα για το ατύχημα στα Στύρα - Ο πλοίαρχος δεν ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές για την προσάραξη του πλοίου
- Συνελήφθη 23χρονος αλλοδαπός για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 19χρονου, που σημειώθηκε τον περασμένο Ιούνιο στο Περιστέρι
- Φέρι μποτ προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα - Ολοκληρώθηκε η μετεπιβίβαση των επιβατών
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.