Στο νοσοκομείο 8χρονος που έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου

Στο Nοσοκομείο Παπαγεωργίου νοσηλεύεται 8χρονο αγόρι το οποίο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στην Ασπροβάλτα, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, το παιδί έχει τραυματιστεί στο κεφάλι και έχει υποστεί κάταγμα στο δεξί του χέρι.

Αρχικά διακομίστηκε σε Κέντρο Υγείας, αλλά τελικά κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

