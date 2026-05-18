Στο τρίτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας Δενδρινού, «Στο Χιλιοστό», που θα μεταδοθεί στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, απόψε στις 21.00, οι διαπραγματεύσεις μπαίνουν σε τροχιά χάους. Ο χρόνος τελειώνει, τα ταμεία αδειάζουν και η εμπιστοσύνη ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαίους εταίρους καταρρέει μέρα με τη μέρα.

Στο επίκεντρο της αφήγησης βρίσκεται ο τότε πρόεδρος του Euroworking group, Τόμας Βίζερ, ο αθόρυβος αλλά καθοριστικός τεχνοκράτης της Ευρωζώνης, που βρισκόταν πίσω από κάθε κρίσιμη διαπραγμάτευση. Μέσα από τη μαρτυρία του, αποκαλύπτεται πως, το 2015, πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι άρχισαν να πιστεύουν ότι η Ελλάδα οδεύει προς μια ανεξέλεγκτη πορεία.

Το επεισόδιο καταγράφει τις ατελείωτες και συχνά χαοτικές διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες και στο ξενοδοχείο Hilton της Αθήνας, όπου, λόγω της πολιτικής απόφασης να μην εμφανίζεται η «Τρόικα» στα υπουργεία, οι συζητήσεις μεταφέρονται σε δωμάτια ξενοδοχείων και πρόχειρες αίθουσες συσκέψεων. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και Έλληνες υπηρεσιακοί παράγοντες περιγράφουν μια διαδικασία χωρίς δομή, χωρίς συντονισμό και, πολλές φορές, χωρίς σαφή στρατηγική.

Κομβικό ρόλο στο επεισόδιο έχει και ο Γιάνης Βαρουφάκης, η πιο αμφιλεγόμενη φιγούρα των διαπραγματεύσεων του 2015. Για τους υποστηρικτές του, επιχειρεί μια ριζική ανατροπή του τρόπου λειτουργίας της Ευρώπης. Για πολλούς όμως στις Βρυξέλλες, η στρατηγική σύγκρουσης που ακολουθεί οδηγεί σταδιακά σε πλήρη κατάρρευση της εμπιστοσύνης. Υπουργοί Οικονομικών, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και στελέχη των θεσμών περιγράφουν μια σχέση που γίνεται όλο και πιο συγκρουσιακή, ενώ το χάσμα ανάμεσα στην ελληνική πλευρά και τους δανειστές μοιάζει πλέον αγεφύρωτο.

«Look me in the eyes. You’re going to go bankrupt», θυμάται ο Τόμας Βίζερ ότι είπε σε στενό συνεργάτη του Γιάνη Βαρουφάκη, σε μία από τις πιο δραματικές στιγμές των διαπραγματεύσεων, όταν στις Βρυξέλλες κυριαρχεί πλέον η αίσθηση ότι η Ελλάδα πλησιάζει επικίνδυνα στο σημείο χωρίς επιστροφή.

Καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να χτίσει νέες συμμαχίες στην Ευρώπη, η πρώτη ουσιαστική συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με την Άνγκελα Μέρκελ αποδεικνύεται καθοριστική. Τα μέλη της ελληνικής αποστολής που συμμετείχαν στις συζητήσεις στο Βερολίνο περιγράφουν το πόσο εντυπωσιάστηκαν από την λεπτομερή γνώση της Μέρκελ για κάθε πτυχή του ελληνικού προγράμματος.

Παράλληλα, αποκαλύπτονται οι επαφές της Αθήνας με τη Μόσχα και οι ελπίδες που καλλιεργήθηκαν στο εσωτερικό της κυβέρνησης ότι η Ρωσία θα μπορούσε να προσφέρει οικονομική ή γεωπολιτική στήριξη. Μέσα από μαρτυρίες κορυφαίων παραγόντων, αποκαλύπτεται τι πραγματικά συζητήθηκε με το Κρεμλίνο - και γιατί η προσδοκία αυτή δεν μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, όπως περιγράφει ο τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, καθώς θυμάται τα τηλεφωνήματα που αντάλλαξε με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στη Ρίγα, σε ένα δραματικό Eurogroup, υπουργοί Οικονομικών από όλη την Ευρώπη έχουν πλέον χάσει κάθε υπομονή με την Ελλάδα και τον ομόλογό τους. Για πρώτη φορά, στο τραπέζι αρχίζει να ακούγεται ανοιχτά η ιδέα ενός «Plan B» - μιας Ευρωζώνης χωρίς την Ελλάδα.

Με σπάνιο αρχειακό υλικό, αποκαλυπτικές συνεντεύξεις και ένταση πολιτικού θρίλερ, το «Τανγκό για έναν» καταγράφει τη στιγμή που η διαπραγμάτευση αρχίζει να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο.

Γιατί όταν χάνεται η εμπιστοσύνη, κάθε λεπτό μετράει. Στο Χιλιοστό.

Πηγή: skai.gr

