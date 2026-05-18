SOS εκπέμπει η ΕΛ.Α.Σ: Προσοχή σε παραπλανητικά sms για δήθεν κλήσεις της τροχαίας

Την προσοχή των πολιτών εφιστά η Ελληνική Αστυνομία προκειμένου να τους προστατεύσει από τους επιτήδειους που προσπαθούν να τους παραπλανήσουν με σκοπό την απόσπαση χρημάτων.

Η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώνει τους πολίτες ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί με τα μηνύματα που λαμβάνουν στο κινητό τους τηλέφωνο καθώς αυτό το διάστημα απατεώνες στέλνουν παραπλανητικά μηνύματα για δήθεν κλήσεις της Τροχαίας.

Προειδοποιεί:

1. Μην πατάτε ΠΟΤΕ το σύνδεσμο (link).

2. ΠΟΤΕ μη δίνετε κωδικούς e-banking ή στοιχεία κάρτας.

3. Το πραγματικό μήνυμα της Τροχαίας ΔΕΝ περιέχει link. Σας προτρέπει να μπείτε οι ίδιοι στη Θυρίδα Πολίτη στο… pic.twitter.com/VseGcfPXNV

🟢 Το πραγματικό μήνυμα της Τροχαίας ΔΕΝ περιέχει link. Σας προτρέπει να μπείτε οι ίδιοι στη Θυρίδα Πολίτη στο… pic.twitter.com/VseGcfPXNV — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) May 18, 2026

Πηγή: skai.gr

