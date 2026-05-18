Μεγάλη επιχείρηση στην Κρήτη για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της εμπλέκονται, κατά περίπτωση, σε υποθέσεις εκβίασης, εμπρησμού, φθορών, καθώς και απατών σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία μέλη της οργάνωσης δυνάμει ενταλμάτων σύλληψης, καθώς και τρία άτομα για το αδίκημα της ζωοκλοπής.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Cretalive, η επιχείρηση έρχεται στον απόηχο των εξαγγελιών του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για εντατικοποίηση των ελέγχων και των παρεμβάσεων απέναντι σε συγκεκριμένες οικογένειες, ομάδες και πρόσωπα που, όπως καταγγέλλεται επί χρόνια, ταλαιπωρούν κατοίκους συγκεκριμένων περιοχών της Κρήτης με παραβατικές συμπεριφορές.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΕΛΑΣ «δούλευε» την συγκεκριμένη έρευνα επί μεγάλο χρονικό διάστημα, μετά από σειρά καταγγελιών που αφορούσαν ξυλοδαρμούς, εκβιασμούς και περιστατικά εκφοβισμού, τα οποία είχαν δημιουργήσει βαρύ κλίμα σε τοπικές κοινωνίες όπου κάτοικοι φέρονται να δεινοπαθούσαν από τη δράση συγκεκριμένων ατόμων που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, «δυνάστευαν» την περιοχή.

Με βάση τη δικογραφία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, έχουν εκδοθεί τρία εντάλματα σύλληψης που αφορούν πρόσωπα με δραστηριοποίηση κυρίως σε περιοχές των Βοριζίων και του Αμαρίου, όπου φαίνεται να επικεντρωνόταν η δράση των εμπλεκομένων.

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν επιπλέον συλλήψεις ή νέα στοιχεία για τη δράση της οργάνωσης.



Πηγή: skai.gr

