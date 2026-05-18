Μαγνησία: Δύο 16χρονες κατήγγειλαν 19χρονο για βιασμό

Δύο ανήλικα κορίτσια κατήγγειλαν πως ένας 19χρονος τις βίασε στο σπίτι του, το περασμένο Σάββατο σε νησί των Βορείων Σποράδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews.gr, οι τρεις νέοι, που είναι κάτοικοι του νησιού, γνωρίστηκαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Βρέθηκαν το περασμένο Σάββατο, βγήκαν έξω και κατέληξαν στο σπίτι του αγοριού, όπου ο νεαρός φέρεται να βίασε δύο 16χρονες φίλες, όπως κατήγγειλαν στην αστυνομία.

Μετά την καταγγελία, ο 19χρονος, ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία και βρισκόταν στο νησί με άδεια, συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και για κατάχρηση ανικάνων προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη.

Οι ίδιες πληροφορίες, αναφέρουν ότι σήμερα το πρωί, ο συλληφθείς μεταφέρθηκε με σκάφος στον Κατηγιώργη και με περιπολικό της αστυνομίας θα μεταφερθεί στο Στρατοδικείο Λάρισας, που θα αποφασίσει τις περαιτέρω ποινικές ενέργειες.



Πηγή: skai.gr

