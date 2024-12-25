Στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα μεταφέρθηκε χτες, παραμονή Χριστουγέννων, ο Μητροπολίτης Κόνιτσας Ανδρέας, όπου και διασωληνώθηκε.

O σεβασμιότατος υπέστη εγκεφαλικό την ώρα που χοροστατούσε.

Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις που έγιναν κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο όπου θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, αναφέρει το epiruspost.gr.

Όπως έχει γίνει γνωστό, για την κατάσταση της υγείας του ενημερώθηκε και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος.

Πηγή: skai.gr

