Ένα παιδί υπέστη εγκαύματα σε φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων στη Νέα Φιγαλεία Ηλείας.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 9 το βράδυ σε σπίτι πολύτεκνης οικογένειας κτηνοτρόφου, υπό συνθήκες που ερευνά το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ένα δωμάτιο του σπιτιού υπέστη σοβαρές ζημιές και μικρότερης έκτασης από τους καπνούς οι υπόλοιποι χώροι, αναφέρει το ilialive.gr.

Το παιδάκι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπέστη εγκαύματα στο πόδι και μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πατρών, όπου και νοσηλεύεται.

Στο περιστατικό κινητοποιήθηκαν η Πολιτική Προστασία του δήμου Ζαχάρως που πρόλαβε την επέκταση της πυρκαγιάς στο σπίτι και δυνάμεις από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κρεστένων με δύο οχήματα και πέντε πυροσβέστες.

Η οικογένεια με μέριμνα του δημάρχου Ζαχάρως θα φιλοξενηθεί για λίγες μέρες σε ξενοδοχείο, προκειμένου να εξεταστούν τρόποι περαιτέρω βοήθειας για την αποκατάσταση των ζημιών.

Πηγή: skai.gr

