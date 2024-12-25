Ένα άγριο σκηνικό συνέβη το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων στα Χανιά, όταν, πολλοί νεαροί θαμώνες μαγαζιού ξεκίνησαν να τσακώνονται πολύ έντονα, ενώ ορισμένοι πιάστηκαν και στα χέρια.

Το περιστατικό διαδραματίστηκε λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ, σε μαγαζί στο Ενετικό λιμάνι, το οποίο φιλοξενούσε ένα μεγάλο πάρτι, αναφέρει το flashnews.gr.

Εκεί, μετά από μία φαινομενικά ασήμαντη αφορμή, δύο παρέες ξεκίνησαν να διαπληκτίζονται. Η κατάσταση βγήκε γρήγορα εκτός ελέγχου, καθώς στον άγριο τσακωμό ξεκίνησαν να παρεμβαίνουν ακόμη περισσότερα άτομα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έλειψε και το ξύλο μεταξύ των νεαρών θαμώνων.

Το βίντεο από το περιστατικό είναι ενδεικτικό της αγριότητας του τσακωμού:

Φωνές, τραπέζια πεσμένα στο έδαφος, άτομα πιασμένα στα χέρια και «ιπτάμενα» αντικείμενα που προσπαθούν να βρουν το στόχο τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από τον τσακωμό ένας νεαρός κατέληξε στο νοσοκομείο, καθώς χρειάστηκε να κάνει ράμματα, ενώ η οικογένειά του αναμένεται να καταθέσει μήνυση.

Πηγή: skai.gr

