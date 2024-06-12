Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά κατόπιν έκρηξης σε εργοστάσιο στην Κάτω Κηφισιά - Μήνυμα από το 112 για τους καπνούς (Βίντεο)

Ελικόπτερο έκανε προληπτικές ρίψεις νερού σε διπλανά εργοστάσια προκείμενου να μην επεκταθεί η φωτιά

UPDATE: 19:37
Έκρηξη σε εργοστάσιο στην Κάτω Κηφισιά

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που προκλήθηκε κατόπιν έκρηξης που σημειώθηκε περίπου στις 15.30 το μεσημέρι της Πέμπτης σε εργοστάσιο κατασκευής μαγειρικών σκευών (με την επωνυμία PAL SA, της Παλαμήδης ΑΕ) στην Κάτω Κηφισιά στην οδό Αιγιδών.

Έκρηξη στην Κάτω Κηφισιά

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική έχει μερικώς μειωθεί το πυροθερμικό φορτίο.

Ελικόπτερο έκανε προληπτικές ρίψεις νερού σε διπλανά εργοστάσια προκείμενου να μην επεκταθεί η φωτιά.

Έκρηξη στην Κάτω Κηφισιά

Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε γύρω στις 15.34 το μεσημέρι και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και συγκεκριμένα 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ και εθελοντές.

Μήνυμα από το 112 εστάλη λίγο πριν τις 16.00 το μεσημέρι στους κατοίκους των γύρω περιοχών καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των πυκνών καπνών στην περιοχή όπου έσπευσαν και 2 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ προληπτικά για τυχόν εγκλωβισμένους.

Στον σύζυγο της Μίνας Γκάγκα ανήκει το εργοστάσιο

Στον Βασίλη Παλαμήδη, σύζυγο της πρώην αναπληρώτριας υπουργού υγείας, Μίνας Γκάγκα ανήκει το εργοστάσιο που φλέγεται στην Κάτω Κηφισιά. Όπως δήλωσε η κ. Γκάγκα δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι ή τραυματισμένοι εργαζόμενοι.

Έκρηξη στη Κάτω Κηφισιά

Ποιο είναι το εργοστάσιο που κάηκε  - Ποια είναι η PAL Παλαμήδης

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1947 ως μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση παραγωγής σκευών μαγειρικής, η οποία στην πορεία έγινε "Παλαμήδης ΑΕ". Το 1960 η διοίκηση προχώρησε στην εγκατάσταση νέου εξοπλισμού παραγωγής, με στόχο τα ανοξείδωτα είδη κουζίνας.

Το 1990 η εταιρεία επέκτεινε την προϊοντική σειρά της και ξεκίνησε να παράγει αντικολλητικά προϊόντα κουζίνας, ενώ τρία χρόνια αργότερα τα προϊόντα της  άρχισαν να εξάγονται σε περισσότερες από 10 χώρες. Το 2008 πολλαπλασιάστηκαν οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις της εταιρείας και επτά χρόνια αργότερα  η μονάδα παραγωγής κουζινικών ειδών μεταφέρθηκε σε μεγαλύτερο χώρο.

112

Έκρηξη στη Κάτω Κηφισιά

Έκρηξη στη Κάτω Κηφισιά

Φωτιά σε εργοστάσιο στην κάτω Κηφισιά #φωτια #φωτιά pic.twitter.com/y7IQT03XTr

— John Scandalis (@j_skandalis) June 12, 2024
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Έκρηξη Φωτιά ΚΗΦΙΣΙΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark