Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που προκλήθηκε κατόπιν έκρηξης που σημειώθηκε περίπου στις 15.30 το μεσημέρι της Πέμπτης σε εργοστάσιο κατασκευής μαγειρικών σκευών (με την επωνυμία PAL SA, της Παλαμήδης ΑΕ) στην Κάτω Κηφισιά στην οδό Αιγιδών.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική έχει μερικώς μειωθεί το πυροθερμικό φορτίο.

Ελικόπτερο έκανε προληπτικές ρίψεις νερού σε διπλανά εργοστάσια προκείμενου να μην επεκταθεί η φωτιά.

Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε γύρω στις 15.34 το μεσημέρι και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και συγκεκριμένα 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ και εθελοντές.

Μήνυμα από το 112 εστάλη λίγο πριν τις 16.00 το μεσημέρι στους κατοίκους των γύρω περιοχών καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των πυκνών καπνών στην περιοχή όπου έσπευσαν και 2 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ προληπτικά για τυχόν εγκλωβισμένους.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στην #Κάτω_Κηφισιά



‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 12, 2024

Στον σύζυγο της Μίνας Γκάγκα ανήκει το εργοστάσιο

Στον Βασίλη Παλαμήδη, σύζυγο της πρώην αναπληρώτριας υπουργού υγείας, Μίνας Γκάγκα ανήκει το εργοστάσιο που φλέγεται στην Κάτω Κηφισιά. Όπως δήλωσε η κ. Γκάγκα δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι ή τραυματισμένοι εργαζόμενοι.

Ποιο είναι το εργοστάσιο που κάηκε - Ποια είναι η PAL Παλαμήδης

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1947 ως μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση παραγωγής σκευών μαγειρικής, η οποία στην πορεία έγινε "Παλαμήδης ΑΕ". Το 1960 η διοίκηση προχώρησε στην εγκατάσταση νέου εξοπλισμού παραγωγής, με στόχο τα ανοξείδωτα είδη κουζίνας.

Το 1990 η εταιρεία επέκτεινε την προϊοντική σειρά της και ξεκίνησε να παράγει αντικολλητικά προϊόντα κουζίνας, ενώ τρία χρόνια αργότερα τα προϊόντα της άρχισαν να εξάγονται σε περισσότερες από 10 χώρες. Το 2008 πολλαπλασιάστηκαν οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις της εταιρείας και επτά χρόνια αργότερα η μονάδα παραγωγής κουζινικών ειδών μεταφέρθηκε σε μεγαλύτερο χώρο.

Πηγή: skai.gr

