Φωτιά στην Πυλαία Θεσσαλονίκης - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα, 112 για ετοιμότητα (Βίντεο)

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 49 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα

Φωτιά

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή της Πυλαίας, στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν  49 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Παράλληλα, έχει σταλεί μήνυμα από το 112 στους πολίτες, για ετοιμότητα. 

