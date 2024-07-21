Στο νησί της Μυκόνου βρίσκονται στελέχη της ΟΠΚΕ (Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος) όπου διεξάγουν ελέγχους με σκοπό την πάταξη της εγκληματικότητας.

Σημειώνεται ότι έρευνα για τη μαφία που δραστηριοποιείται στο νησί των Ανέμων έχει ζητήσει και η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη η οποία παρήγγειλε άμεση διερεύνηση υποθέσεων με δράση εγκληματικών οργανώσεων, ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ανθρωποκτονιών και άλλων βαρύτατων αδικημάτων από τοπικές μαφίες.

Η «Μαφία της Μυκόνου» τέθηκε στο στόχαστρο μετά τη δολοφονική εκτέλεση του 54χρονου τοπογράφου στο Νέο Ψυχικό και τις κατοπινές εξαγγελίες του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για συλλήψεις μελών εγκληματικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στο νησί.

Πηγή: skai.gr

