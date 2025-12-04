Σε νέα 24ωρη απεργία έως τις 6 το πρωί της Παρασκευής προχωρούν οι αυτοκινητιστές ταξί της Αττικής, κλιμακώνοντας την κινητοποίησή τους που ξεκίνησε την Τρίτη και ήταν εξαρχής προγραμματισμένη για δύο ημέρες.

Σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.), οι αυτοκινητιστές των ταξί θα συγκεντρωθούν και θα παρατάξουν τα οχήματά τους επί της Λεωφόρου Αθηνών στη συμβολή με την οδό Αντιγόνης (μέτωπο προς Λεωφόρο Κηφισού).

Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί προειδοποίησε για νέες απεργιακές κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές.

Σημειώνεται ότι λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι της Πέμπτης, οι αυτοκινητιστές των ταξί συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο Μεταφορών και Συγκοινωνιών στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού, όπου και σημειώθηκε ένταση με τα ΜΑΤ, όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να μπουν ζητώντας να συνομιλήσουν με τους αρμόδιους. Από την πλευρά των ΜΑΤ έγινε περιορισμένη χρήση χημικών.

Στη συνέχεια, μέσω της λεωφόρου Μεσογείων, τα ταξί πραγματοποίησαν έκτακτη οχηματοπορεία προς τη Βουλή, με αποτέλεσμα να επικρατήσει κυκλοφοριακό χάος.

Η επίσημη ανακοίνωση του Σ.Α.Τ.Α.

Ύστερα από την προκλητική και απαξιωτική στάση του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, ο οποίος – παρά τις δεσμεύσεις του για συνάντηση – για μία ακόμη φορά αποδείχτηκε αναξιόπιστος, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.) σε συνέχεια της απόφασης της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2025 για προειδοποιητική 48ωρη απεργία των Ταξί της Αττικής, παρατείνει την απεργία για 24 ακόμη ώρες, μέχρι τις 6 το πρωί της Παρασκευής.

Η αστυνομική βία εναντίον των ταξιτζήδων στη σημερινή διαδήλωση στο υπουργείο Μεταφορών αποτελεί μια θλιβερή απόδειξη της κατάλυσης κάθε έννοιας δικαίου και σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Όταν εκείνοι που θα έπρεπε να προστατεύουν τους πολίτες επιλέγουν να επιτίθενται σε εργαζόμενους που διεκδικούν τα αυτονόητα, γίνεται σαφές ότι έχουμε μπροστά μας μια ωμή κρατική καταστολή που σκοπό έχει να φιμώσει τη φωνή της κοινωνίας. Η βία αυτή δεν είναι απλώς μια αδικία κατά μεμονωμένων ανθρώπων αλλά ένα μήνυμα τρόμου προς όλους όσους τολμούν να αντισταθούν και να αγωνιστούν για τα δικαιώματά τους.

Τα χτυπήματα και τα δακρυγόνα στον δρόμο δεν μπορούν να σβήσουν τον πόνο, την αγωνία και τον θυμό που προκαλεί αυτή η απρόκλητη επίθεση. Η αστυνομική βία απέναντι σε ταξιτζήδες—ανθρώπους που καθημερινά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και αγωνίζονται μέσα σε αντίξοες συνθήκες είναι μια βαρβαρότητα που θα στιγματίσει τη δημοκρατία μας. Καλούμε όλους να καταγγείλουν και να αποδοκιμάσουν αυτή την καταπάτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Η αγανάκτηση που προκαλεί αυτή η αδικία πρέπει να γίνει φωνή που δεν θα σιωπήσει. Οι ταξιτζήδες δεν είναι εχθροί, ούτε στόχοι καταστολής. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που πλέον βιώνουν στην πράξη τη βία ενός συστήματος που τους γυρνά την πλάτη και τους χτυπά όταν προσπαθούν να σταθούν όρθιοι. Αυτή η βία είναι ντροπή για την κοινωνία και τον θεσμό που υπόσχεται να την υπηρετεί. Ας σταθούμε αλληλέγγυοι και ας απαιτήσουμε σεβασμό και δικαιοσύνη για όλους τους εργαζόμενους που αντιστέκονται.

Καλούμε όλα τα μέλη μας, αύριο Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 σε συγκέντρωση με τα οχήματα μας, τα οποία θα παραταχθούν επί της Λεωφόρου Αθηνών στη συμβολή με την οδό Αντιγόνης (μέτωπο προς Λεωφ. Κηφισού).

Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι οι πολίτες ότι προσπαθούμε να προστατέψουμε τον δημόσιο χαρακτήρα του Ταξί προς όφελος όλης της κοινωνίας. Ζητάμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που θα υποστεί το επιβατικό κοινό της Αττικής.

Αυστηρά και μόνο για Έκτακτα περιστατικά Υγείας, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στους Συνεταιρισμούς Ράδιο Ταξί της πόλης μας τα οποία θα διαθέτουν οχήματα ασφαλείας.

ΘΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΟΣΟ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ

ΔΕΝ ΕΚΒΙΑΖΟΜΑΣΤΕ – ΔΕΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.