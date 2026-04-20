Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα στον ανήλικο που παρέσυρε την 16χρονη στη Λιοσίων

Της Έλενας Γαλάρη

Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος του 16χρονου από το Σουδάν, ο οποίος κατηγορείται ότι παρέσυρε με τη μηχανή που οδηγούσε μια 16χρονη την ώρα που διέσχιζε την οδό Λιοσίων το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου και την εγκατέλειψε

Συγκεκριμένα, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

  • Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη σε συνδυασμό με το ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης 
  • Εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής. 

Στην ίδια ανακρίτρια θα απολογηθούν μία 20χρονη, η οποία δήλωσε ιδιοκτήτρια της μηχανής και ένας 20χρονος που δήλωσε διαχειριστής της μηχανής, για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταγγελία και υπόθαλψη εγκληματία, καθώς και ο συνεπιβάτης της μηχανής ο οποίος ομολόγησε ότι μετά το τροχαίο εγκατέλειψαν το 16χρονο κορίτσι.

