Της Έλενας Γαλάρη

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι δύο 20χρονοι κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο τροχαίο ατύχημα στη Λιοσίων που είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό 16χρονης μαθήτριας.

Πρόκειται για τον φερόμενο ως διαχειριστή και τη φερόμενη ως ιδιοκτήτρια της μοτοσικλέτας που οδηγούσε ο 16χρονος από το Σουδάν, με συνεπιβάτη έναν 22χρονο.

Η φερόμενη ως ιδιοκτήτρια του δίκυκλου αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους, ενώ στον συγκατηγορούμενό της επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του μια φορά το μήνα.

Αύριο, Πέμπτη, θα απολογηθεί ο οδηγός και ο συνοδηγός της μηχανής οι οποίοι κατηγορούνται για κακουργήματα.

Πηγή: skai.gr

