Στην Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Στην Ευελπίδων οδηγήθηκαν λίγο πριν τις 10:00 το πρωί της Πέμπτης ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ένας 32χρονος επιχειρηματίας, προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους.

Αμέσως μετά την εκτέλεση του εντάλματος, θα γίνει η μεταγωγή τους στην Καλαμάτα προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν σε περιοχή της Βούλας, στο σπίτι του επιχειρηματία, όπου βρίσκονταν εκείνη την ώρα μαζί. Πλέον, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στη διπλή δολοφονία.

Εκτός από τους δύο συλληφθέντες, ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για έναν ακόμη επαγγελματία, ο οποίος φέρεται ως συναυτουργός στο φονικό, αλλά θεωρείται πως βρίσκεται στη Γερμανία τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος διώκεται ως ηθικός αυτουργός, ήταν ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος και είχε ισχυριστεί ότι ο δράστης πυροβόλησε και προς το μέρος του, χωρίς όμως να τον πετύχουν οι σφαίρες.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Γιάννης Βέρρας, δικηγόρος του 33χρονου ανιψιού ανέφερε πως «αρνείται τις κατηγορίες» και «είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση».

Υπενθυμίζεται ότι στις 5 Οκτωβρίου είχαν δολοφονηθεί ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο επιστάτης, όταν άγνωστος εισέβαλε στη ρεσεψιόν και τους πυροβόλησε. Για τη φυσική αυτουργία και συνεργεία της δολοφονίας είχαν συλληφθεί λίγες ημέρες μετά το έγκλημα δύο 22χρονοι.

