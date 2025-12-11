Νέες αποκαλύψεις για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα φέρνουν στο φως οι τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία, μετά τη σύλληψη του ανιψιού του 68χρονου θύματος - ιδιοκτήτη του camping - αλλά και του στενού του φίλου επιχειρηματία στην Αθήνα - εργοδότη ενός εκ των ήδη προφυλακιστέων - για το φονικό

Όπως φαίνεται, τα κινητά ήταν αυτά που «μίλησαν» και πρόδωσαν ανιψιό και επιχειρηματία. Συγκεκριμένα, αναρτημένα μηνύματα και επικοινωνίες σε συνδυασμό με τον πρωταγωνιστή που μίλησε έδειξαν τους ηθικούς αυτουργούς.

Εμπλοκή και τρίτου ατόμου στη δολοφονία

Δυο μήνες μετά το άγριο έγκλημα στα χέρια των Αρχών βρίσκονται ο 33χρονος ανιψιός και ο φίλος του 68χρονου θύματος και εργοδότης του 22χρονου προφυλακισμένου συνεργού της δολοφονίας.

Σημειώνεται πως έχει εκδοθεί και τρίτο ένταλμα σε βάρος ενός ακόμη άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Πρόκειται για φίλο και συνέταιρο του επιχειρηματία, ο οποίος μάλιστα βρίσκεται σε προγραμματισμένο ταξίδι αναψυχής στη Γερμανία.

Οι δυο ηθικοί αυτουργοί εντοπίστηκαν στο σπίτι του 31χρονου επιχειρηματία στη Βούλα Αττικής. Οι άρσεις απορρήτου επικοινωνιών, οι σαρώσεις των ταινιών κινητής τηλεφωνίας, μαρτυρίες, βιντεοληπτικό υλικό και μηνύματα μεταξύ των εμπλεκόμενων που ανακτήθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, φαίνεται να οδήγησαν τις Αρχές σε αυτούς τους 3 συνεργούς.

Τα μηνύματα αφορούσαν επικοινωνίες του 22χρονου φερόμενου συνεργού και με τα 3 πρόσωπα. Τα δεδομένα αυτά προέκυψαν από συσκευές tablet, κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές που είχαν κατασχεθεί το τελευταίο διάστημα από όλους τους εμπλεκόμενους σε Καλαμάτα και Αθήνα. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δυο νεαρούς που είχαν συλληφθεί πριν από έναν μήνα, φαίνεται να κατεύθυνε τις έρευνες επιβεβαιώνοντας τις υποψίες της Ανακρίτριας Καλαμάτας που από την πρώτη στιγμή έβαζε στο κάδρο ανιψιό και επιχειρηματία

