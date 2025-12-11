Η Lidl Ελλάς ενισχύει την Πολιτική Προστασία: Ο Κόμβος Αντιμετώπισης Κρίσεων που κάνει τη διαφορά

Οι εικόνες από πυρκαγιές και πλημμύρες έχουν γίνει δυστυχώς γνώριμες. Όμως πίσω από κάθε κρίση υπάρχει μια μάχη – και η μάχη αυτή χρειάζεται υποδομές, εφόδια και ανθρώπους έτοιμους να ανταποκριθούν. Η Lidl Ελλάς κάνει πράξη αυτή την ανάγκη με τον Κόμβο Αντιμετώπισης Κρίσεων, μια πρωτοβουλία που αλλάζει τα δεδομένα στην Πολιτική Προστασία.

Η επένδυση που θωρακίζει τη χώρα

Η Lidl Ελλάς εγκαινίασε τον Κόμβο Αντιμετώπισης Κρίσεων στο Χαλάνδρι, εντός του Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προσφέροντας μια συνολική επένδυση ύψους 400.000 ευρώ προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ο Κόμβος είναι μια αποθήκη έκτακτης ανάγκης, έτοιμη να ενεργοποιηθεί άμεσα σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Η επένδυση περιλαμβάνει:

• 200.000€ για τη μελέτη, ανακατασκευή και πλήρη διαμόρφωση του χώρου.

• 200.000€ για τον αρχικό ανεφοδιασμό με προϊόντα πρώτης ανάγκης της Lidl, σύμφωνα με τα διεθνή ανθρωπιστικά πρότυπα (Sphere Standards).

Το απόθεμα περιλαμβάνει τρόφιμα, νερά και είδη υγιεινής, διαθέσιμα για πληγέντες, διασώστες και εθελοντές.

Η Lidl Ελλάς στηρίζει με πράξεις

Η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι απλώς μια δωρεά. Είναι μια δέσμευση για την κοινωνία. Σε μια εποχή που οι φυσικές καταστροφές γίνονται ολοένα και πιο συχνές, η Lidl Ελλάς συμβάλλει ενεργά στη θωράκιση της χώρας, προσφέροντας άμεση και ουσιαστική βοήθεια εκεί που πραγματικά χρειάζεται.

Ο κ. Martin Brandenburger, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς, δήλωσε:

«Δεν εγκαινιάζουμε απλώς μια δομή. Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας απέναντι στην Ελλάδα και τους πολίτες της. Θέλουμε να στηρίζουμε με πράξεις όσους αγωνίζονται για την κοινωνία».

Martin Brandenburger, CEO & Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς

Το μήνυμα της Lidl Ελλάς

Με τον Κόμβο Αντιμετώπισης Κρίσεων, η Lidl Ελλάς στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα: Όταν η ανάγκη είναι μεγάλη, η στήριξη πρέπει να είναι άμεση και μόνιμη. Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε δομές που προστατεύουν την κοινωνία, γιατί η ποιότητα της Lidl δεν είναι μόνο στα προϊόντα – είναι στις πράξεις που κάνουν τη διαφορά.

Kεντρική φωτογραφία: Από αριστερά προς τα δεξιά, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος | Δημήτρης Κριαράς, Head of Property Department, Lidl Ελλάς | Στέφανος Ράμμος Junior Consultant, Sustainability, Lidl Ελλάς | Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας, Lidl Ελλάς | Ιωάννης Κεφαλογιάννης, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας | Martin Brandenburger, CEO & Πρόεδρος Διοίκησης, Lidl Ελλάς | Νικόλαος Λυσιγάκης, Senior Consultant, Stakeholder Engagement, Lidl Ελλάς

Πηγή: skai.gr

